Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0796 - Unfall mit Straßenbahn

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (29.04.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeiauto und einer Straßenbahn in der Frölichstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 11.20 Uhr war das Polizeiauto auf der Volkhartstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Frölichstraße kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn. Verletzt wurde dabei niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

