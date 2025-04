Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (30.04.2025) war ein 48-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Meraner Straße unterwegs. Gegen 00.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 48-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Gegen 05.00 Uhr fiel einer Polizeistreife das Auto des 48-Jähriger erneut auf, da es in der Bürgermeister-Wegele-Straße ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs war. Wieder war der 48-Jährige am Steuer. Ein erneuter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine weitere Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 48-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell