BPOL NRW: Ein Mann, zwei Haftbefehle - Bundespolizei verhaftet 47-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Göteborg/Schweden wurde am gestrigen Dienstagmorgen (12.11.2024) ein Bosnier durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Die Bundespolizisten stellten hier fest, dass nach dem 47-Jährigen gleich zweifach per Haftbefehl gesucht wurde. Der erste wurde im März dieses Jahres von der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Betruges und der zweite im Juli dieses Jahres wegen Erpressung erlassen. Demnach wurde er im April 2023 und Februar 2024 verurteilt.

Die Geldstrafe in Gesamthöhe von 6.000 Euro konnte durch den in Schweden lebenden Mann nicht beglichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 125 Tagen nicht abgewendet werden. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls wurde der Verurteilte daher durch die Bundespolizei den Justizbehörden überstellt.

