Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern-Siegelbach (ots)

Wegen einer Unfallflucht im Stadtteil Siegelbach ermittelt die Polizei. In der Zeit zwischen Samstagmittag, 16 Uhr und Sonntag, 12 Uhr wurde in der Finkenstraße ein Opel Astra beschädigt, der gegenüber des Anwesens Nummer 48 längs am Fahrbahnrand abgestellt war.

Die Besitzerin des Opel bemerkte später einen weinroten Mercedes, älteren Baujahrs, der vor ihrem Wagen parkte. Als sie am Sonntag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fehlte vom Mercedes jede Spur. An ihrem Opel dagegen fanden sich an der vorderen Stoßstange und am Kennzeichen Unfallschäden, die vom Mercedes stammen könnten.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

Wem ist im fraglichen Zeitraum ein Rangiermanöver oder Zusammenstoß aufgefallen. Wer kann Hinweise zum Verursacher geben? Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 nimmt Informationen unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell