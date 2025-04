POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Montag (28.04.2025) war ein 37-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Schertlingstraße unterwegs. Gegen 11.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, nachdem er am Steuer sein Handy benutzte und eine rote Ampel überfuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch und alkoholtypisches Verhalten bei dem 37-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ...

