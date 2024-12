FW-OG: Industriemaschine gerät in Brand - Arbeiter durch Brandrauch bedroht.

Offenburg (ots) - Aufregung um die Mittagszeit in einem Mehrfamilienhaus in der Offenburger Werderstraße. Gegen 12.20 Uhr war die FEUERWEHR OFFENBURG durch eine Bewohnerin alarmiert worden, nachdem diese in dem Gebäude in der Südoststadt einen Rauchwarnmelder hörte und im Treppenhaus unangenehmen Rauchgeruch bemerkte. Die Einsatzkräfte lokalisierten die Alarmquelle in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Sie mussten ...

mehr