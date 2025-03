Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kabelklau aus Kiesgrube

Weimarer Land (ots)

Bad Berka: Wie am Montag konstatiert werden musste, waren unbekannte Langfinger in der Kiesgrube zugegen. Vorab verschafften diese sich gewaltsam Zutritt durch das Tor der Zufahrtsstraße. Augenscheinlich mit einem Fahrzeug befuhren diese dann die Grube und entwendeten knapp 30 Meter Kupferkabel. Auch versuchte die Täter einen Baucontainer aufzubrechen, was jedoch misslang. Mitsamt ihrer Beute im mittleren vierstellgien Wert entfernten sie sich unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

