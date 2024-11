Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Varel

Varel (ots)

Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Sonntag, gegen 17:15 Uhr, ein 27-jähriger Führer eines Motorrades in der Straße am Tennisplatz in einer Kurve von der Fahrbahn ab und schleuderte über eine Leitplanke. Der Fahrzeugführer erlitt dabei leichte Verletzungen. Am Motorrad und an der Leitplanke entstanden Sachschäden.

