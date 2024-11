POL-WHV: Brand einer Mülltonne in Varel

Schortens (ots) - Am Sonntagabend, den 03.11.2024, stellte eine Schortenserin beim Betreten ihrer Wohnung in der Kirchstraße fest, dass jemand in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagabend gewaltsam ihre Wohnungstür geöffnet hatte, um sich so Zutritt zu ihrer Wohnung zu verschaffen, und den Tatort anschließend ohne Stehlgut in unbekannte Richtung verließ. ...

