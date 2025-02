Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Überladener LKW ohne Ladungssicherung

Gau-Bickelheim (ots)

Im Rahmen einer Streife stellten Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 22.02.2025 gegen 12:15 Uhr einen LKW auf der A61 in Richtung Koblenz fest, welcher zum Abladeort nach Belgien unterwegs war. Da es sich bei dem Fahrzeug um einen LKW mit Kühlfunktion handelte, gingen die Beamten von verderblichen Waren auf der Ladefläche aus. Im Rahmen der Kontrolle konnten stattdessen etwa siebzig PKW-Reifen festgestellt werden, welche ohne Sicherung auf der Ladefläche gestapelt waren. Anhand der vorgelegten Ladepapiere erhärtete sich zudem der Verdacht, dass der LKW überladen sein könnte. Eine Verwiegung des Fahrzeugs ergab eine Überladung von insgesamt 740 kg und somit um mehr als 21% des zulässigen Gesamtgewichts von 3,5 Tonnen. Die gekühlten Autoreifen mussten im Anschluss der Kontrolle in einen zusätzlichen LKW umgeladen und ordnungsgemäß gesichert werden. Dem Fahrer sowie dem Verantwortlichen der Transportfirma erwartet nun die Einleitung eines Bußgeldverfahrens.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell