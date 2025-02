Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfälle auf B 41 führen zu Staus

B 41/Geningen (ots)

Zwei Verkehrsunfälle auf der B 41 im Bereich der Anschlussstelle Gensingen und dem Anschluss zur A 61 führten am Morgen des 19.2.2025 zwischen 07:00 Uhr und 07:30 zu kurzfristigen Sperrungen und dadurch zu einem Rückstau auf der A 61 und der B 41. Dort befuhr zunächst gegen sieben Uhr ein 69-Jähriger mit seinem LKW die B 41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach auf der linken Fahrspur. Ein 55-Jähriger befuhr diese Strecke auf der rechten Fahrspur. Etwa 300 Meter vor der Ausfahrt Gensingen wechselte der 69-Jährige die Fahrspur nach rechts und übersah dabei vermutlich den 55-Jährigen und kollidierte mit dessen KFZ. Hierdurch drehte sich der Wagen des 55-Jährigen und prallte mehrfach in die Mittelschutzplanke der B 41. Dabei wurde der 55-jährige leicht verletzt und im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 69-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt und an seinem LKW entstand lediglich leichter Blechschaden. Diesen Unfall nahmen Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auf. Kurz darauf kam es gegen 07:30 Uhr noch während der Aufnahme des ersten Unfalls zu einem weiteren Unfall auf der B 41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend, als verkehrsbedingt ein 25-jähriger Fahrer eines Kleintransporters vor der Abfahrt Gensingen bremsen musste. Ein nachfolgender 19-Jähriger konnte seinen PKW noch rechtzeitig abbremsen. Allerdings fuhr ihm dann ein 29-Jähriger auf und schob den Wagen des Vorausfahrenden in das Heck des 25-Jährigen. Unmittelbar danach fuhr noch ein weiterer 19-Jähriger in die Unfallstelle und prallte in das letzte Fahrzeug des 29-Jährigen. Bei dem Unfall wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Den Schaden an seinem PKW schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro. Die Schäden an den Fahrzeugen der beiden 19-Jährigen und des 25-Jährigen schätzt die Polizei auf jeweils auf einige 100 Euro. Bei diesem Unfall waren Kräfte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach mit der Aufnahme betraut. Auf Grund der beiden Unfälle wurde zur Aufnahme die B 41 und die Anschlussstelle Bad Kreuznach kurzzeitig für zirka 10 Minuten gesperrt. Dennoch entstand aufgrund des Berufsverkehrs ein Rückstau über zirka fünf Kilometer Länge auf der A 61 und auch der Verkehr auf der B 41 war kurzzeitig erheblich beeinträchtigt.

