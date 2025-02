Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfälle durch Eisplatten

A 61/Rheinhessen (ots)

Gleich mehrere Verkehrsunfälle durch Eisplatten, die sich während der Fahrt von LKW lösten, beschäftigen die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Vormittag des 17.2.2025 auf der A 61. Gegen 7:30 Uhr fiel auf der A 61 in Richtung Ludwigshafen in Höhe Roth eine Eisplatte von einem LKW auf den nachfolgenden PKW eines 27-Jährigen. Dabei entstand an dessen PKW ein Sprung in der Windschutzscheibe und ein leichter Blechschaden am Dach. Etwa gleichzeitig wurde ein Unfall durch eine Eisplatte gemeldet, die sich in Höhe des Parkplatzes Menhir in der Gemarkung Armsheim von einem LKW gelöst hatte. Diese prallte gegen einen nachfolgenden LKW eines 48-Jährigen und beschädigte den Außenspiegel dessen Zugmaschine. Gegen 09:50 Uhr wurde ein weiterer Unfall durch eine Eisplatte gemeldet. In der Gemarkung Bermersheim vor der Höhe wurde der PKW eines 45-Jährigen durch herabfallendes Eis beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro im Bereich der Windschutzscheibe. In allen Fällen wurde gegen die Fahrer der verursachenden LKW Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelnder Kontrolle der LKW bei der Abfahrt eingeleitet. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer bei der aktuellen Witterung mit Nachtfrösten, die noch die ganze Woche anhalten soll, ausreichenden Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden LKW zu halten.

