Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trickbetrüger am Telefon zweimal erfolgreich

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

In der Zeit vom 16.04.2024 bis Mittwoch tätigten Trickbetrüger mehrere Abhebungen vom Konto eines 56-Jährigen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Der Mann hatte in einem Telefonat seine Zugangsdaten zum Onlinebanking herausgegeben, nachdem ihm ein vermeintlicher Mitarbeiter der Bank telefonisch mitgeteilt hatte, dass auffällige Transaktionen auf seinem Konto festgestellt worden waren, welche er jetzt noch stornieren könnte. Im Tatzeitraum verlor der Mann so mehrere tausend Euro. Ein ähnlicher Fall ereignete sich ebenfalls am Mittwoch im Landkreis. Hier gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter eines Bezahldienstes aus und auch hier gaben die Betrüger an, dass unberechtigte Zahlungen vom Konto des 78-Jährigen abgegangen seien und diese noch storniert werden können, wenn er sofort handelt. Der Senior gab ebenfalls seine Zugangsdaten zum Onlinebanking preis und verlor dadurch über 1.500 Euro an die Trickbetrüger. Geben Sie nie Ihre Onlinebanking-Zugangsdaten oder weitere Informationen zu Ihrem Konto an Ihnen unbekannte Personen am Telefon heraus. Prüfen Sie im Zweifelsfall selbstständig Ihr Konto auf unberechtigte Abbuchungen und kontaktieren Sie bei der Feststellung von Unregelmäßigkeiten Ihre Bank.

