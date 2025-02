Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell unterwegs

A 61 (ots)

Im Rahmen von Geschwindigkeitsüberwachungen mit dem zivilen Provida-Fahrzeug fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 16.2.2025 gegen 00:07 Uhr in der Baustelle auf der A 61 in der Gemarkung Daxweiler ein PKW mit überhöhte Geschwindigkeit auf. Der 25-jährige Fahrer war mit fast 120 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs. Da der junge Mann aus dem Ausland stammte, musste er zu Sicherung des Bußgeld-Verfahrens eine Sicherheitsleistung von 225 Euro hinterlegen. Bereits am 15.2.2025 gegen 23:51 Uhr war auf der A 61 bei Rümmelsheim bei zulässigen 100 km/h ein 44-Jähriger aufgefallen, der mit seinem PKW mit ca. 151 km/h unterwegs war. Auch ihn erwartet eine Bußgeldanzeige.

