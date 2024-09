Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 24.09.2024, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 13.30 Uhr, den auf einem Discounterparkplatz auf der Blickallee in Havixbeck geparkten grünen VW Jetta einer 44-jährigen Nottulnerin. Die Unfallschäden befinden sich im hinteren rechten Bereich des Autos. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

