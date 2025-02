Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW prallt in Schutzplanke und überschlägt sich

A 61/Sprendlingen (ots)

Zu einem Fahrzeugüberschlag kam es am 21.02.2025 gegen 00:55 Uhr auf der A 61 in der Gemarkung Sprendlingen. Dort befuhr ein 21-Jähriger die Autobahn in Fahrtrichtung Koblenz, als der die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Schutzplanke kollidierte. Anschließend überschlug sich sein PKW. Der Kleinwagen blieb danach auf dem Dach liegen. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Auto entstand ein Totalschaden. Da Betriebsstoffe ausliefen musste die A 61 in Richtung Koblenz für die Unfallaufnahme, das Abschleppen des Unfallautos und für die anschließende Reinigung der Fahrbahn zwischen 01 Uhr und 01:40 Uhr voll gesperrt werden. Trotz der Nachtzeit kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

