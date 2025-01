POL-PPKO: Alkoholisierter Fahrzeugführer leistet massiven Widerstand

Koblenz (ots) - Am vergangenen Dienstag, den 31.12.2024 gegen 4 Uhr nachts betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter eine Pension in der Hofstraße in Koblenz-Ehrenbreitstein über den Haupteingang. Im Gebäude durchsuchte er den gemeinschaftlich genutzten Waschraum sowie die Küche. Er entwendete dort einen Fernseher, mehrere Kissen sowie diverse Küchenutensilien und einen Toaster. Im Anschluss verließ er das ...

