POL-HB: Nr.: 0114 --Sprayer in der Neustadt gestellt--

Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 21.02.2025, 23 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Freitag in der Neustadt zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren. Sie sind verdächtig, mehrere Hauswände und Fassaden mit Graffitis beschmiert zu haben.

Eine Polizistin, die privat unterwegs war, beobachtete gegen 23 Uhr, wie zwei Personen Graffitis an die Wand eines Discounters in der Friedrich-Ebert-Straße sprühten. Sie alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte, die die beiden jungen Männer noch in Tatortnähe stellen konnten. Bei einer Absuche stellten die Polizisten weitere, frische Graffitis in der Gastfeldstraße fest. Zudem fanden sie zwei Stoffbeutel mit diversen Farbsprühdosen. Die zunächst unbekannten Täter hatten unter anderem "161" sowie die Buchstaben "G" und "H" auf Hauswände und Fassaden gesprüht. Beide Männer hatten Farbanhaftungen an der Hand und an der Kleidung. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Illegale Graffiti sind Sachbeschädigungen und werden strafrechtlich verfolgt. Dazu bekommen Sprayer die Rechnung der Geschädigten. Dafür können diese einen Schuldtitel bei Gericht erwirken - und der hat eine Laufzeit von 30 Jahren! Das bedeutet, dass man 30 Jahre lang verpflichtet ist, den Schaden zu bezahlen, wenn man zum Zeitpunkt der Tat kein Geld besitzt.

