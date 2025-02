POL-HB: Nr.: 0112 --Einbrecher geschnappt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Fesenfeld, Herdestraße Zeit: 21.02.2025, 11:05 Uhr

Einsatzkräfte nahmen am Freitag in der Bahnhofsvorstadt einen 21 Jahre alten Mann, der zuvor in eine Wohnung im Ortsteil Fesenfeld eingebrochen war, fest. Bei ihm stellten die Polizisten Diebesgut sicher.

Ein 79 Jahre alter Mann befand sich in der Herdestraße in seiner Souterrain-Wohnung, als er gegen 11:05 Uhr Geräusche hörte. Zunächst ging er davon aus, dass das seine Frau war. Als er nach mehrfachem Rufen keine Rückmeldung erhielt, ging er nach oben und sah einen unbekannten Mann. Der Senior forderte ihn auf, die Wohnung zu verlassen. Anschließend floh der Einbrecher und der 79-Jährige alarmierte die Polizei. Der Einbrecher gelang vermutlich über ein geöffnetes Wohnzimmerfenster in die Wohnung. Im Laufe des Tages stellten Einsatzkräfte einen 21 Jahre alten Mann, auf den die Täterbeschreibung passte, in der Bahnhofsvorstadt nach einem versuchten Fahrraddiebstahl. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten das Mobilfunktelefon des 79-jährigen Seniors sowie weitere Smartphones.

Der 21 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell