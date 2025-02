Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0111 --Frau ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz, Ehlersdamm Zeit: 20.02.2025, 15:15 Uhr

Ein unbekannter Mann raubte am Donnerstagnachmittag einer 57 Jahre alten Frau in Osterholz die Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 15:15 Uhr bog die Frau mit ihrem Fahrrad von der Straße Ehlersdamm in einen Weg in Richtung Hans-Bredow-Straße ein und fuhr parallel zu den dortigen Straßenbahnschienen, als sich der Mann mit einem Fahrrad von hinten näherte. Als er neben ihr fuhr, wollte er ihr die Handtasche aus dem Fahrradkorb entwenden und riss die Frau dadurch um, denn sie hatte den Trageriemen am Sattel befestigt. Die 57-Jährige stürzte, der Mann schnitt den Riemen mit einem Messer durch und flüchtete auf seinem Fahrrad einen Stichweg in Richtung Langwedeler Straße. Die Frau wurde durch den Sturz leicht verletzt, lehnte einen Rettungswagen aber ab. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Tasche konnte die Frau durch die Ortung ihres Mobiltelefons etwas später auf einem Garagenhof in der Völkerser Straße wiederfinden. Es fehlten jedoch Bargeld und Bankkarten.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er war schwarz gekleidet und hatte sich einen schwarzen Schlauchschal vor das Gesicht gezogen, außerdem hatte er eine schwarze Kapuze auf. Er soll auf einem schwarzen Mountainbike unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die in der Straße Ehlersdamm oder der Völkerser Straße Beobachtungen gemacht haben, melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421-362-3888.

