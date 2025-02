POL-HB: Nr.: 0109 --Bremen am Wochenende

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 22.02.2025

Die Polizei Bremen informiert über geplante Versammlungen und damit verbundene Verkehrsbehinderungen im Bremer Stadtgebiet am Wochenende.

Am Samstag findet der 40. Bremer Samba Karneval unter dem Motto "Uns blüht was!" in Form eines Umzuges statt. Erwartet werden rund 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bis zu 30 000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ab 12:30 Uhr startet der Umzug vom Marktplatz. Die Route führt dann über die Straßen Am Dom, Domsheide, Ostertorstraße, Am Wall bis zum Ostertorsteinweg. Hierfür wird der Ostertorsteinweg zwischen Goethetheater und Sielwall für den Individualverkehr und den öffentlichen Personnahverkehr voll gesperrt. Dies wird zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet führen. Darüber hinaus sind in der Innenstadt weitere Kundgebungen und Demonstrationen angemeldet.

Die Polizei Bremen wird den Umzug begleiten und entsprechende Verkehrs- sowie Sicherheitsmaßnahmen treffen. Es ist daher mit Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen zu rechnen. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) wird von den Einschränkungen betroffen sein.

