Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0108 --Trickbetrüger in Vegesack--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Brambusch Zeit: 19.02.2025, 16:25 Uhr

Ein Trickbetrüger erschien am Mittwoch bei einem älteren Ehepaar in Vegesack und gab sich als Polizist aus. Dabei erbeutete er Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Ein vermeintlicher Mitarbeiter einer Bank rief am Mittwochnachmittag gegen 16:25 Uhr bei einer 86 Jahre alten Frau im Ortsteil Vegesack an und erklärte ihr, dass Betrüger versuchten von ihrem Konto aus Geld ins Ausland zu überweisen. Kurze Zeit später rief ein vermeintlicher Polizist bei der Seniorin an und berichtete, dass das Girokonto sowie weitere Vermögenswerte des Ehepaares in Gefahr sein könnten und sie diese an die Polizei übergeben müssen. Ein angeblicher Polizist erschien wenig später in der Straße Brambusch vor der Haustür der Seniorin, die ihm daraufhin Schmuck, Bargeld und EC-Karten aushändigte. Der vermeintliche Polizist flüchtete anschließend.

Der Täter soll ungefähr 1,60 Meter groß und circa 25 Jahre alt sein. Er soll einen dunklen Teint haben, dünn sein und dunkle braune Haare haben, die kurz und wellig sind. Er trug eine blaue gerissene Jeans und eine blaue Jacke. Zudem soll er gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich daraufhin: Wenn sich bei Ihnen eine Polizistin oder ein Polizist am Telefon meldet und nach Ihren Geld- und Wertsachen fragt und auf deren Herausgabe drängt: Legen Sie auf. Das tun Betrüger. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge, ihre Wertgegenstände sowie Bankkarten samt PIN und um deren Herausgabe bitten. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Polizisten oder anderen Amtsträgern den Dienstausweis und prüfen sie diesen sorgfältig. Binden Sie beim geringsten Zweifel Nachbarn oder Vertrauenspersonen ein. Weitere Verhaltenstipps und Präventionshinweise erhalten Sie kostenlos in unserem Präventionszentrum, Am Wall 195 oder im Internet unter www.polizei.bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell