Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0105--Lkw-Unfall auf A1 führt zu langem Stau--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Bundesautobahn A1, Fahrtrichtung Osnabrück Zeit: 19.02.25, 09.50 bis 14.15 Uhr

Ein Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück sorgte am Mittwoch für einen stundenlangen Stau. In Höhe des Rastplatzes Mahndorf war ein Sattelschlepper am Vormittag auf einen anderen Sattelzug aufgefahren. Verletzt wurde niemand.

Die beiden mit Torf beladenen Sattelschlepper aus den Niederlanden fuhren im Konvoi und überholten verbotswidrig im mittleren von drei Fahrstreifen. Als der vorausfahrende 19 Jahre alte niederländische Fahrer verkehrsbedingt abbremste, konnte sein zu dicht aufgefahrener Landsmann auch durch eine Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Dabei wurde die Fahrerkabine des 27-Jährigen auf der rechten Seite massiv eingedrückt. Er blieb unverletzt und konnte sich selbständig aus dem Fahrerhaus befreien. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer mussten Sicherheitsleistungen in insgesamt dreistelliger Höhe entrichten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und aufgrund der umfänglichen Sicherungs- und Reinigungsarbeiten wurden zwei Fahrstreifen gesperrt. Das führte zu einem langen Rückstau bis zur Anschlussstelle Posthausen. Der Verkehr rollte erst in den frühen Nachmittagsstunden wieder.

