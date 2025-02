Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0104 --Hochwertiges Auto nach Betrug sichergestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen Zeit: 18.02.2025

Polizisten stellten am Dienstag einen hochwertigen Audi sicher, den ein 71 Jahre alter Mann vor gut zwei Wochen bei einem Autohändler in Hemelingen erworben, aber nie bezahlt hatte.

Ende Januar hatte der 71-Jährige das Auto bei dem Autohaus erworben und einen Zahlungsbeleg einer Bank vorgelegt. Dieser war mutmaßlich gefälscht, so dass der Verkäufer am Dienstag einen Betrug an einer Polizeiwache anzeigte. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten der 71-Jährige gestellt und zunächst die Fahrzeugschüssel und die Papiere sichergestellt werden. Der Händler konnte das Auto schließlich orten. Einsatzkräfte stellten auch dieses in der Nähe der Wohnanschrift des Mannes sicher. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen Betruges, die weiteren Ermittlungen dauern an.

