Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrerin bei Verkehrsunfall auf der B437 in Stadland verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der B437 in Stadland hat am Dienstag, 05. November 2024, 08:30 Uhr, eine Autofahrerin leichte Verletzungen erlitten.

Die 35-jährige Frau aus Friesland war mit einem Skoda auf der Vareler Straße in Richtung Rodenkirchen unterwegs. In Höhe der Olympiastraße erkannte sie zu spät, dass ein vorausfahrender 49-Jähriger aus den Niederlanden an einer Rotlicht zeigenden Baustellenampel zum Stehen gekommen war und fuhr gegen das Heck von dessen Kleintransporter.

Die Frau musste am Unfallort medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell