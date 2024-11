Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kleinbus überfährt auf der Autobahn 28 in Ganderkesee ein Rad +++ Hoher Sachschaden +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Sonntag, 03. November 2024, gegen 10:50 Uhr, hat ein Autofahrer auf der Autobahn 28 in Ganderkesee ein Komplettrad überfahren.

Der 42-jährige Mann aus Hude war mit einem Kleinbus auf der Autobahn in Richtung Oldenburg unterwegs und kollidierte zwischen den Anschlussstellen Ganderkesee-West und Hude mit dem massiven Fremdkörper, der sich in der Folge unter dem Fahrzeug verkeilte. Am Kleinbus entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden.

Wer Angaben zum möglichen Verlierer des Rades machen kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell