Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Unfällen in Brake verletzt

Delmenhorst (ots)

Zwei Radfahrer wurden am Montag, 04. November 2024, bei Verkehrsunfällen in Brake verletzt.

Zunächst nutzte gegen 14:00 Uhr ein 16-jähriger Braker die falsche Seite des Radwegs in der "Breite Straße", um in Richtung Stadtmitte zu gelangen. Beim Queren der Poggenburger Straße wurde er vom Kleinwagen eines 20-Jährigen aus Stadland erfasst, der in die Breite Straße einfahren wollte. Nach dem Zusammenstoß kam der 16-Jährige zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Gegen 17:15 Uhr befuhr eine 30-jährige Brakerin mit einem Fahrrad die Otto-Hahn-Straße. Sie querte die Weserstraße, um ihre Fahrt auf dem Kiebitzring fortzusetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 33-Jährigen aus Brake, die ihrerseits aus der Otto-Hahn-Straße nach rechts in die Weserstraße einfahren wollte. Auch hier stürzte die Radfahrerin und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell