POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Zwei Radfahrer wurden am Montag, 04. November 2024, bei Verkehrsunfällen in Brake verletzt. Zunächst nutzte gegen 14:00 Uhr ein 16-jähriger Braker die falsche Seite des Radwegs in der "Breite Straße", um in Richtung Stadtmitte zu gelangen. Beim Queren der Poggenburger Straße wurde er vom Kleinwagen eines 20-Jährigen aus Stadland erfasst, der ...

mehr