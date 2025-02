POL-HB: Nr.: 0113 --20-Jähriger mit Pfefferspray überfallen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Fesenfeld, Herdestraße Zeit: 21.02.2025, 11:05 Uhr Einsatzkräfte nahmen am Freitag in der Bahnhofsvorstadt einen 21 Jahre alten Mann, der zuvor in eine Wohnung im Ortsteil Fesenfeld eingebrochen war, fest. Bei ihm stellten die Polizisten Diebesgut sicher. Ein 79 Jahre alter Mann befand sich in der Herdestraße in seiner Souterrain-Wohnung, als er gegen 11:05 Uhr ...

mehr