LPI-J: Sicherheitsrunde endet in Flammen

Weimarer Land (ots) - Ettersburg: Gegen 19:30 Uhr bemerke ein Zeuge, wie drei restmülltonnen in Flammen standen. Die Tonnen waren zuvor zur Entsorgung bereitgestellt worden. Auch eine Tonne für Umverpackungen, eine Steinmauer sowie eine Fensterscheibe wurden durch die Flammen sowie Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden ist vierstellig. Derzeit wird nicht von einer Selbstentzündung ausgegangen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: ...

