Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Automatenaufbruch an der Vockenhauser Straße (29.04.2025)

VS-Villingen (ots)

In einem Selbstbedienungskiosk ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 1 Uhr und 3 Uhr zu zwei Diebstählen gekommen. Zwei unbekannte Männer betraten den mit Automaten ausgestatteten Verkaufsraum an der Vockenhauser Straße und brachen gewaltsam einen dieser Autoamten für E-Shisha Zubehör auf. Durch die entstandene Öffnung nahmen sie einen Teil des Inhalts an sich und flüchteten. Zwei Stunden später betrat ein weiterer unbekannter Täter den Laden, entdeckte den beschädigten Automaten und bediente sich ebenfalls verbotenerweise. Das Polizeirevier Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07721 / 6010 um Hinweise zum Aufbruch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell