POL-OS: Osnabrück: Ehering gefunden- Polizei sucht Besitzer

Osnabrück (ots) - Am Freitagmittag kam es in der Rostocker Straße zu einem Vorfall, bei dem sich ein bislang unbekannter Mann als Heizungsinspektor ausgab, um in die Wohnung einer 84-jährigen Frau zu gelangen. Die Polizei Osnabrück ermittelt wegen eines möglichen Trickdiebstahls und bittet um Hinweise. Der Unbekannte klingelte gegen 12:00 Uhr an der Haustür der ...

