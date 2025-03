Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Trickdiebstahl durch angeblichen Handwerker zur Heizungskontrolle

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Rostocker Straße zu einem Vorfall, bei dem sich ein bislang unbekannter Mann als Heizungsinspektor ausgab, um in die Wohnung einer 84-jährigen Frau zu gelangen. Die Polizei Osnabrück ermittelt wegen eines möglichen Trickdiebstahls und bittet um Hinweise.

Der Unbekannte klingelte gegen 12:00 Uhr an der Haustür der 84-Jährigen und erklärte, dass er beauftragt wurde, die Heizungen abzulesen. Die 84-Jährige ließ den angeblichen Handwerker herein. Dieser ließ die Haustür offenstehen und folgte der Dame in die Wohnung.

Kurz bevor es geklingelt hatte, hatte die Seniorin eine unbekannte Frau am Hauseingang wahrgenommen. In der Wohnung drehte der angebliche Handwerker in mehreren Räumen die Heizungen auf und bestand darauf, dass die 84-jährige dabei dicht beim ihm blieb. Nach kurzer Zeit bekam der Mann eine Nachricht auf sein Handy und verabschiedete sich. Er verließ die Wohnung in unbekannte Richtung. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass Schmuck aus der Wohnung entwendet wurde.

Der Betrüger kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 35 Jahre alt

- Schwarze Haare, möglicherweise ein Bart

- Schwarze Hose und schwarze Jacke

- Keine Tattoos oder Piercings

Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, zu der unbekannten Frau oder dem Mann geben können, sich tagsüber unter der Telefonnummer 0541/327-3203 oder zu sonstigen Zeiten unter -2215 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, niemals unbekannte Personen in die Wohnung zu lassen, ohne die Identität zu überprüfen. Im Zweifelsfall sollte sofort die Polizei verständigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell