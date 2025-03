FW Rheingau-Taunus: Hessenweiter Warntag am 13. März 2025 - Rheingau-Taunus-Kreis testet Warnsysteme

Eltville am Rhein (ots) - Pressemeldung Freiwillige Feuerwehr Eltville am Rhein Am 18.12.2024 werden um 14:24 Uhr die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stadtteil Eltville alarmiert. Laut Notruf brennt es in einem Kunststoffbetrieb in der Friedrichstraße 50. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte steigt dichter, schwarzer Rauch aus einem der Gebäude auf dem ...

mehr