Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 15-jähriger Autofahrer kollidiert mit Hauswand

Heringen/Helme (ots)

Am Dienstag kam es gegen 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße der Einheit. Der 15-jährige Fahrer eines Opel kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Gehweg sowie eine Grünfläche und stieß gegen eine Hauswand. Zunächst entfernte sich der Jugendliche von der Unfallstelle, ehe er durch die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen ermittelt werden konnte. Verletzt wurde in Folge des Verkehrsunfalls niemand. Am Fahrzeug entstand, wie am Gebäude, ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Auf den jugendlichen Fahrer kommen nun mehrere Verfahren u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht. Gegen den Besitzer des Fahrzeugs wird wegen des Verdachts der Ermächtigung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell