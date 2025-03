POL-OS: Georgsmarienhütte: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Vermisste Frau aufgefunden

Osnabrück (ots) - Am Donnerstag kam es zwischen 12.35 Uhr und 23.15 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bramscher Straße. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Die Kriminellen durchsuchen das Innere nach Diebesgut und flüchten anschließend samt Schmuck in unbekannte Richtung. Die Polizei Osnabrück bittet ...

mehr