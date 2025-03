Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drei Trunkenheitsfahrten durch Fahranfänger

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 20-Jähriger gegen 05:00 Uhr mit seinem PKW den Hasberger Weg in Richtung Hellern. Der junge Mann aus Hasbergen kam dabei mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte folglich in einen angrenzenden Straßengraben. Wie Zeugen beobachteten, flüchtete der Autofahrer zunächst von der Unfallstelle und kehrte jedoch wenig später mit einem Mercedes Sprinter zurück. Gemeinsam mit zwei weiteren Personen versuchte der 20-Jährige nun den VW aus dem Graben zu ziehen. Als dies jedoch misslang, fuhr der junge Mann mit dem Sprinter davon. Nach dem Eintreffen der Polizei tauchte der 20-Jährige wieder an der Unfallstelle auf - dieses Mal aber zu Fuß.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 20-Jährige alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Im Anschluss ging es für den 20-Jährigen zu einer Polizeidienststelle. Dort folgte die Entnahme von Blutproben sowie die Beschlagnahme des fast ein Jahr alten Führerscheins. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr in drei Fällen.

