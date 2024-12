Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Betrunkener Autofahrer

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Betrunkener Autofahrer

Ein betrunkener Autofahrer war am Sonntag in Friedeburg unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 19.50 Uhr auf dem Bentstreeker Schulweg im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Der 52-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell