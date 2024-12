Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/ Samstag, den 13./14.12.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Aurich- E-Scooterfahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Am Freitag, gegen 12.40 Uhr, befährt eine Person mit seinem E-Scooter verbotswidrig die Norder Straße in Fahrtrichtung Marktplatz. Dabei touchiert die nicht näher beschriebene Person eine weibliche 51-jährige Fußgängerin aus Aurich. Diese zieht sich eine leichte Verletzung im Schulterbereich zu. Zeugen die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden, 04941/606215.

Südbrookmerland- Unfallzeugen gesucht

Bereits am zurückliegenden Mittwoch,11.12.2024, in der Zeit zwischen 12.45 Uhr-15.30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Auricher Straße abgestellter VW Beetle im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter 04941/606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Auseinandersetzung in Gaststätte

Am Samstagmorgen kommt es in einer Gaststätte im Bereich des Marktes Marienhafe zwischen zwei Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, im Zuge dessen ein 27-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf wurde zusätzlich ein unbeteiligter Zeuge der Auseinandersetzung, durch einen Beteiligten eben dieser vorherigen Auseinandersetzung mündlich bedroht. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Hage - Sachbeschädigung an Pkw

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein unbekannter Täter im Bereich Eschentüner den Lack eines abgestellten Pkw. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 04931 921-0 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallverursacher geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Gewerbestraße in Norden hat sich am frühen Freitagabend eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Dabei wurde ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw einer 77-jährigen Frau beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 04931 921-0 zu melden.

Hage - Berauscht mit Pkw gefahren

Am Freitagabend kontrollierte eine Polizeistreife einen 26-jährigen Mann im Fährweg in Hage. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren verantworten müssen.

Landkreis Wittmund

Keine presserelevanten Ereignisse

