Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Wechselfallenbetrug

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich - Wechselfallenbetrug

Ein 61 Jahre alter Mann ist am Donnerstag auf dem Auricher Weihnachtsmarkt Opfer eines Wechselfallenbetrugs geworden. Der Mann wurde gegen 19.45 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt von einem unbekannten Pärchen angesprochen und nach einem Geldwechsel gefragt. Das Pärchen gab an, für den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt einen größeren Geldschein in mehrere kleinere Geldscheine tauschen zu wollen. Der 61-Jährige willigte in guter Absicht in den Tausch ein. Wenig später stellte er jedoch fest, dass es sich bei dem angenommenen Geldschein um Falschgeld handelte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weihnachtsmarktbesuchern wird geraten, besonders wachsam beim Annehmen von Bargeld zu sein. Auf Veranstaltungen und Weihnachtsmärkten, wo überwiegend mit Bargeld gezahlt wird und entsprechend viele Geldscheine durch verschiedene Hände gehen, bringen Kriminelle auch falsche Banknoten in Umlauf. Das gilt insbesondere für 20- und 50-Euro-Banknoten. Wer Falschgeld weitergibt, auch ohne böse Absichten, macht sich strafbar.

Hinweise und Tipps zum Erkennen von Falschgeld: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/fuehlen-sehen-kippen-so-erkennen-sie-falschgeld/

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell