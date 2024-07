Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Waldorf: 21-jährige Radfahrerin angefahren - Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bornheim (ots)

Am Montagabend (01.07.2024) soll der unbekannte Fahrer eines großen grünen Traktors eine Verkehrsunfallflucht begangen haben, nachdem er eine 21-jährige Radfahrerin auf dem Neuer Heerweg angefahren hatte. Die junge Frau befuhr zur Unfallzeit gegen 19:40 Uhr einen asphaltierten Feldweg in Verlängerung der Edelweißstraße. Im Kreuzungsbereich mit dem Neuer Heerweg sei dann ein großer grüner Traktor mit einem vorne angebrachten Arbeitsgerät von links aus Richtung Heimerzheimer Straße gekommen und habe eine Vollbremsung durchgeführt, als er sie wahrgenommen habe. Dennoch habe der Traktor sie mit dem Arbeitsgerät vorne am Fahrrad berührt, woraufhin sie stürzte und leicht verletzt wurde. In der Folge musste die Radfahrerin im Krankenhaus behandelt werden.

Fahrer und Beifahrer der Landmaschine sollen sich nach dem Unfall zunächst nach dem Zustand der 21-Jährigen erkundigt haben, die jedoch vor Ort unter Schock angab, dass alles in Ordnung sei. Der Traktorfahrer fuhr dann weiter, ohne seine Personalien mitzuteilen und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zu den Fahrzeuginsassen liegen bislang folgende Beschreibungsmerkmale vor:

Erste Person: Etwa 50-55 Jahre alt - kräftige Statur - graue Haare - weißes T-Shirt - Arbeitshose.

Zweite Person: Etwa 30 Jahre alt - weißes T-Shirt - Arbeitshose.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Kontaktaufnahme des Traktorfahrers. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Traktor geben können, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des zuständigen Verkehrskommissariats 2 zu melden.

