Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Umweltverschmutzung

Trunkenheit im Verkehr

Brand einer Parkbank

Diebstahl E-Scooter

Diverse Diebstahlsdelikte

Sachbeschädigung einer Bushaltestelle

Doppelte Trunkenheit im Verkehr

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, den 14./15.12.2024

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Umweltverschmutzung

Am Samstagnachmittag wurde im Einmündungsbereich des Hurringsweg/Am Wall in Ihlow eine ölige Substanz im Ringkanal festgestellt. Der Verursacher ist bisher nicht ermittelt worden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Parkbank

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Parkbank aus Kunststoff vor dem Gemeindehaus in der Kirchstraße in Großefehn in Brand. Die Parkbank ist vollständig abgebrannt. Durch den Brand wurde die Hauswand des Gemeindehauses sowie einige Fenster beschädigt. Die Brandermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter 04941-6060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem PKW die Emder Straße in Aurich, obwohl dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Aufgefallen ist der Mann durch seine Fahrweise, die ein Zeuge der Polizei gemeldet hatte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte ein Atemalkoholwert von 1,16 Promille festgestellt werden. Der Mann wurde zwecks Blutentnahme zum UEK Aurich verbracht. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt sowie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Diebstahl eines E-Scooters

Am Samstagabend zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter im Bereich des Norder Tors einen ungesicherten E-Scooter der Marke Borgward in schwarz. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter 04931 921-0 zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Nach Diebstahl losgerissen und geflüchtet

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Freitagnachmittag in Wittmund. Zwei Männer entwendeten mehrere elektronische Gegenstände in einem Elektronikfachmarkt im Barghamm. Nachdem die Täter beim Verlassen des Marktes angesprochen und festgehalten wurden, riss sich einer der beiden Täter los und flüchtete. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen blieb der Mann flüchtig. Sowohl gegen den Mittäter (20-jähriger Mann aus Castrop Rauxel) als auch gegen den unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Scheune

Zu einem Diebstahl aus einer Scheune eines Hofladens kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Friedeburg in der Marxer Hauptstraße. Aus einem Verkaufswagen wurde hier u. a. das Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462/9110, in Verbindung zu setzen.

Pedelec entwendet

Zu einem Diebstahl von einem Pedelec kam es Freitagabend in Esens. Unbekannte Täter entwendeten das Pedelec der Marke Hercules, das verschlossen auf einem Grundstück an der Bensersieler Straße zwischen 19 Uhr und 20:30 Uhr abgestellt worden war. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462/9110, in Verbindung zu setzen.

Bushaltestelle beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wittmund. Unbekannte beschädigten die Scheibe einer Bushaltstelle in der Brandenburger Straße an der KGS. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462/9110, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Doppelte Trunkenheitsfahrt

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am späten Samstagnachmittag einen betrunkenen Pkw-Fahrer. Dieser war mit seinem Ford auf dem Weg von Aurich nach Wittmund und konnte dort von einer Funkstreife gestellt werden. Bei der Überprüfung stellte man bei dem 33-jährigen Mann aus Alfeld einen deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet werden musste und die Weiterfahrt untersagt wurde. Der Zeuge konnte ebenfalls mitteilen, dass es auf der Wegstrecke einen Fahrerwechsel gegeben hatte. Auch der Beifahrer wurde einer Kontrolle unterzogen, welcher ebenfalls deutlich unter Alkoholeinfluss stand, sodass bei dem 34-jährigen Mann eine Blutprobe angeordnet werden musste. Gegen die beiden Männer sind Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet worden.

