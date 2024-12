Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto zerkratzt

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Großefehn/Timmel - Unfallzeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Aurich-Middels haben Unbekannte am Wochenende ein Auto zerkratzt. Die Täter beschädigten mit einem spitzen Gegenstand die hintere linke Tür eines grauen VW Golf. Der Wagen stand im Tatzeitraum, von Samstag, 23.45 Uhr, bis Sonntag, 4 Uhr, auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Westerlooger Straße. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Korrektur zur Mitteilung "Marienhafe - Auseinandersetzung in Gaststätte" vom 14.12.2024: Die Auseinandersetzung am Samstagmorgen hat sich nicht in einer Gaststätte, sondern auf dem Marktplatz ereignet.

Verkehrsgeschehen

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag auf einem Parkplatz am ZOB in Aurich. Zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen grauen VW Touran. Der VW wurde hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Vermutlich fuhr er einen roten bis rostbraunen Pkw, der nun ebenfalls beschädigt sein dürfte. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Die Polizei Wiesmoor sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag im Schulpfad in Timmel ereignet hat. Zwischen 19 Uhr und 24 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Dorfplatz einen grauen VW Passat hinten rechts an der Stoßstange. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04944 914050.

