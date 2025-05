Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B31) Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet (30.04.2025)

Stockach (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am späten Mittwochabend auf der Bundesstraße 31 am Kreisverkehr zum Industriegebiet Blumhof einen Unfall verursacht und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Gegen 23:45 Uhr teilte ein Zeuge einen geparkten und beschädigten Audi in Bodman-Ludwigshafen mit. Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort stellte die Polizei am Kreisverkehr der Stockacher Straße zur Seerheinstraße eine erhebliche Ölspur fest, welche bis zum abgestellten Audi in Ludwigshafen führte. Bei der Überprüfung der Halteranschrift konnte der 43-jährige mutmaßliche Unfallfahrer angetroffen werden. Er räumte ein mit seinem Auto über den Kreisverkehr gefahren zu sein, den Ölverlust habe er aber nicht bemerkt. Die Beamten stellten bei der Unfallaunfahme deutlichen Alkoholgeruch fest, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit über zwei Promille bestätigte. Nach Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft musste der Mann neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Freiwillige Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen kümmerte sich noch in der Nacht um die Beseitigung der Ölspur.

