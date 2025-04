Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Drei Diebstähle in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 22. April 2025, zwischen 11:43 und 11:55 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl in einem Verbrauchermarkt am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven. Der Beschuldigte steckte diverse Waren in seinen mitgeführten Rucksack und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Die hinzugerufene Polizei konnte bei der Durchsuchung nach weiterem Diebesgut mehrere Bekleidungsstücke auffinden, welche zuvor in anderen Geschäften entwendet wurden. Gegen den 24-Jährigen aus Wilhelmshaven wurden insgesamt drei Strafanzeigen wegen Diebstahls gefertigt.

