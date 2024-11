Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tatverdächtiger festgenommen

Augsburg (ots)

------------- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ------------

In der Pressemitteilung Nr. 2543 vom 15.11.2024 berichteten wir wie folgt:

Pfersee - Am gestrigen Donnerstag (15.11.2024) ging ein zunächst Unbekannter auf einen 16-Jährigen mit einem Hammer los und verletzte ihn schwer. Die Polizei ermittelte noch in der Nacht einen 14-jährigen Tatverdächtigen.

Gegen 17.45 Uhr hielt sich ein 16-Jähriger zusammen mit Bekannten im Schlösslepark auf. Dort kam eine Gruppe von vier Personen auf den 16-Jährigen unvermittelt zu. Ein Jugendlicher aus dieser Gruppe schlug dabei dem 16-Jährigen offenbar mit einem Hammer gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die vier Personen. Der 16-Jährige kam schließlich schwer verletzt ins Krankenhaus und die Polizei wurde alarmiert.

Gegen den 14-Jährigen und dessen drei bislang noch unbekannten Begleiter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ab hier neu:

Die drei Mittäter können wie folgt beschrieben werden:

- schwarze Skimaske

- schwarze Daunenjacke mit Fellkragen

- dunkle Baggy-Jeans

- schwarze Schuhe

Durch die weiteren Ermittlungen und auf Grund der Schwere der Verletzung des Geschädigten wird nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Die Polizei nahm den 14-Jährigen am Freitag (15.11.2024) fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 14-Jährige am Samstag (16.11.2024) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 14-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

Zeugen welche den Vorfall gesehen haben oder Hinweise auf die Mittäter des 14-Jährigen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell