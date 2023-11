Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Dreister Pkw-Aufbruch

Freiburg (ots)

Während eine 48-jährige Frau ihren Einkaufwagen zurückbrachte, schlug ein Unbekannter die Scheibe der Fahrertür ein und entwendete eine Handtasche. Die 48-Jährige versorgte am Samstag, 25.11.2023, gegen 18.20 Uhr, ihre Einkäufe in ihrem in der Hauptstraße geparkten Pkw. Ihre Handtasche verstaute sie unter dem Fahrersitz. Sie verschloss ihren Pkw und brachte ihren Einkaufswagen zu dem auf der anderen Straßenseite liegenden Geschäft zurück. Diese kurze Zeit nutzte ein Unbekannter aus, schlug die Scheibe der Fahrertür ein und entwendete die unter dem Fahrersitz liegende Handtasche. In der Handtasche befanden sich Identitätsdokumente sowie Bargeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell