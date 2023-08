Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Mähdrescher und einer leicht verletzten Person

Bad Kreuznach, K49 zwischen Windesheim und L236 (ots)

Am Mittwoch, den 23.08.2023 um 16:51 Uhr, befährt der 34-jährige Fahrer mit seinem Mähdrescher (Zugmaschine mit Mähwerk als Anhänger) die K49 aus Windesheim kommend in Fahrtrichtung L236. Nach derzeitigen Ermittlungsstand versucht der Fahrer aufgrund von Gegenverkehr auf gerader Strecke möglichst weit rechts zu fahren und gerät hierbei wegen der Überbreite des Fahrzeugs mit seinem rechten hinteren Reifen der Zugmaschine in den Grünstreifen.

Hierdurch gerät das Gefährt ins Straucheln und kommt schließlich links im Grünstreifen auf der Seite zu Fall. Das entgegenkommende Fahrzeug trifft hierbei keine Schuld am Unfallhergang. Es wird kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Der Fahrer wird nur leicht verletzt und kann selbstständig aus dem Fahrzeug klettern. Er wird durch den hinzugezogenen Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Des Weiteren tritt eine nicht näher bestimmbare Menge an Dieselkraftstoff aus und sickert ins Erdreich, was durch die Feuerwehr direkt unterbunden werden kann. Die untere Wasserbehörde wird informiert und kommt vor Ort.

Das Fahrzeug kann durch die Firma Bott mittels Bergungskran von der Fahrbahn geborgen werden. Die K49 muss über mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Die Absperrmaßnahmen werden im Nachgang der Unfallaufnahme durch die Straßenmeisterei fortgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell