Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verdacht des Diebstahls: Pedelec-Kontrolle in der Schillerstraße

Bereits am 29.01.2025 wurde ein 41-Jähriger in der Schillerstraße auf einem Pedelec kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten keine plausiblen Angaben zu den Eigentumsverhältnissen gemacht werden. Vielmehr wurde geäußert, dass das Pedelec zuvor von einem Freund geliehen geliehen wurde, von dem er lediglich den Vornamen kannte. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verleiher um einen 28-jährigen polizeibekannten Mann handeln soll, der zurzeit aufgrund anderer Delikte in Haft ist. Aufgrund der ungeklärten Herkunft des Pedelecs besteht der Verdacht, dass es entwendet wurde. Bislang liegt jedoch keine Diebstahlsanzeige vor, und ein möglicher Eigentümer ist nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie der mögliche Eigentümer, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

