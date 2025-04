Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Wilhelmshaven 19.-21.04.

Wilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter THC-Einfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am 19.04. gegen 07:45 Uhr in der Weserstraße eines 39-jährigen Pkw-Fahrers aus Wilhelmshaven stellte die Polizei eine THC-Beeinflussung fest. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens kam es zu einer Blutentnahme bei dem Mann.

Weitere aufgebrochene Zigarettenautomaten

Aus der Tatnacht 17./18.04. wurden der Polizei neben den bereits am Freitag aufgeführten Automaten weitere entsprechende Tatorte gemeldet.

Zusätzlich aufgebrochen wurden Automaten im Europaring (zweiter Automat im Europaring), in der Ruselerstraße/Ecke Weserstraße, Börsenstraße/Ecke Bordumstraße, Peterstraße und Bismarckstraße. Insgesamt sind der Polizei somit inzwischen neun aufgebrochene Zigarettenautomaten bekannt.

In allen Fällen kam es zur vollständigen Entwendung des Zigarettenbestands und vielfach auch des eingeworfenen Geldes. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04421/9420 in Verbindung zu setzen.

Untauglicher Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am 18.04., gegen 10:30 Uhr, stellte eine Streife der Polizei in der Mitscherlichstraße einen unsicher gefahrenen Pkw fest. Im Rahmen einer Kontrolle des 24-jährigen Pkw-Fahrers in der Mellumstraße konnte in Folge eines Urintests eine Beeinflussung des Mannes durch THC, Amphetamine und Kokain festgestellt werden. Zudem verfügte der Mann nicht über die notwendige Fahrerlaubnis. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr durch Betäubungsmittel und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Containerbrände:

In der Nacht vom 20./21.04. kam es im Stadtgebiet Wilhelmshavens zu Containerbränden an fünf verschiedenen Standorten (Zedeliusstraße, Ulmenstraße, Bismarckstraße, Friederikenstraße, Harlinger Weg). Die Gesamtumstände lassen annehmen, dass die Feuer absichtlich gelegt worden sind. Die Container wurden vollständig zerstört. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Feststellungen erbittet die Polizei unter 04421/9420.

Zusatz:

Aus polizeilicher Sicht verliefen die Ostertage insgesamt sehr ruhig und friedlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell